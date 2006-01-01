Петлин Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Петлин Родион Иванович
Мать: Петлина Софья
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петлина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петлина Полина
Смерть
2006