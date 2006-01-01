Петлин Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлин Иван Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Петлин Родион Иванович

Мать: Петлина Софья

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петлина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петлина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петлин ?Яков Иванович?

Мать ребёнка: Петлина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петлина Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петлина Полина

Смерть
2006
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