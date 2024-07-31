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Благерев Иван Антонович

Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

19.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благерева (Найденкова) Александра

Рождение ребёнка
02.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благерева (Найденкова) Александра

Смерть
Неизвестно

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