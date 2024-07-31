Благерев Иван Антонович
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рождения19.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Благерева (Найденкова) Александра
Смерть
Неизвестно