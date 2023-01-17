Елизавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устинья Васильева

Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Цыбезов Петр Васильев

Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Цыбезов Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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