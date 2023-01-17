Елизавета Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устинья Васильева
Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Цыбезов Василий Меркулов
Смерть
Неизвестно