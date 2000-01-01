Кадочников Илья Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Илья Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадочников Илья Ефимович

Мать: Кадочникова Феона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виора Ильина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Павел Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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