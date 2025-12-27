Колокольцов Александр Дмитриевич
мужской, родился 23.06.1847, Москва, город федерального значения Москва
умер 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецКолокольцов Дмитрий Григорьевич30.06.1814 г.р.
МатьКолокольцова (Беринг) Мария АлександровнаОколо 1820 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Колокольцов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Дочь: Колокольцова Александра Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Дочь: Колокольцова Мария Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Дочь: Колокольцова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Дочь: Колокольцова Софья Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Дочь: Шеншина (Колокольцова) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Сын: Колокольцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна
Рождение - СЕЛО ВСЕХСВЯТСКОЕ, ЦЕРКОВЬ ВСЕХСВЯТСКАЯ https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-1736/ к.737