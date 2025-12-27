Колокольцов Александр Дмитриевич 23.06.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Колокольцов Александр Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.06.1847, Москва, город федерального значения Москва

умер 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Колокольцов Дмитрий Григорьевич30.06.1814 г.р.
Мать
Колокольцова (Беринг) Мария АлександровнаОколо 1820 г.р.
Супруги
Колокольцова (Жандр) Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Колокольцов Дмитрий Александрович18.11.1875 г.р.
Колокольцова Александра Александровна27.01.1877 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1847

Отец: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Мать: Колокольцова (Беринг) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - СЕЛО ВСЕХСВЯТСКОЕ, ЦЕРКОВЬ ВСЕХСВЯТСКАЯ https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-1736/ к.737

Бракосочетание
1874

Жена: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Брак - Колокольцов есаул Александр Дмитриевич Жандр дочь ген-м Мария Александровна 19-124-1221 28 1875 Уделов 19.янв

Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Колокольцов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - Колокольцов есаул Александр Дмитриевич Жандр дочь ген-м Мария Александровна Дмитрий 19-124-1221 24 1875 Уделов 18.ноя

Рождение ребёнка
27.01.1877

Дочь: Колокольцова Александра Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - Колокольцов майор Александр Дмитриевич Жандр Мария Александровна Александра 19-124-1292 22 1877 Уделов 27.янв

Рождение ребёнка
21.11.1884

Дочь: Колокольцова Мария Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - Колокольцов подполк. Александр Дмитриевич Жандр Мария Александровна Мария 19-125-460 35 1884 Уделов 21.ноя

Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Колокольцова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - Колокольцов подполк. Александр Дмитриевич Жандр Мария Александровна Ольга 19-125-1082 33 1889 Уделов 14.окт

Рождение ребёнка
28.02.1891

Дочь: Колокольцова Софья Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Шеншина (Колокольцова) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.05.1894

Сын: Колокольцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Колокольцова (Жандр) Мария Александровна

Одесса, Одеська область

Рождение - Одесса, Николаевская портовая церковь https://www.familysearch.org/records/images/image-details?startDateAvailable=2023-01-01&creator=Churches&page=2&keyword=F*&endDate=1894&startDate=1894&rmsId=TH-7762-131580-122933-62&imageIndex=17&singleView=true

Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.