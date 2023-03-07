Пасынкова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1673 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Пасынков Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Пасынков Иван Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Пасынков Александр Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Пасынков Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван Софонеев

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Иван Софонеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1717
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