Борисов Федор ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1884 по 1890
Дата смертиС 1934 по 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1890
Отец: Борисов Константин Архипович
Мать: Борисова Мария
Рождение ребёнка
13.09.1918
Сын: Borisov Alexander
Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?
Russia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo
Рождение ребёнка
1918
Сын: Борисов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Евдокия ?
Смерть
С 1934 по 1940
Звенигородский р-н, пос. Ершово