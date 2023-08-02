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Борисов Федор ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1884 по 1890

Дата смерти

С 1934 по 1940

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1890

Отец: Борисов Константин Архипович

Мать: Борисова Мария

Рождение ребёнка
13.09.1918

Сын: Borisov Alexander

Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?

Russia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo
Рождение ребёнка
1918

Сын: Борисов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Евдокия ?

Смерть
С 1934 по 1940
Звенигородский р-н, пос. Ершово
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