Соломахин Иван Евсигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Иван Евсигнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломахин Евсигней Константинович

Мать: Соломахина Фекла Дементьевна

Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Соломахина Акилина Васильевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Прокопий Соломахин и Василий Михайлович Полянский, по невесте: отставной рядовой Леонтий Иванович Завражин и Антон Востриков
Смерть
Неизвестно
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