Матвеева (Силуянова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Силуянова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

06.06.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Жеманова Агафья Осиповна

Отец ребёнка: Матвеев Осип Яковлевич

с. Урайкино, Дмитровградский р-н, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Осип Яковлевич

Смерть
06.06.1954
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