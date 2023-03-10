Матвеева (Силуянова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти06.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Жеманова Агафья Осиповна
Отец ребёнка: Матвеев Осип Яковлевич
с. Урайкино, Дмитровградский р-н, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1954