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(Приимыш) Катерина Михайлова
(Приимыш) Катерина Михайлова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Афонасей Евдокимов
Около 1776 г.р.
Мать
Авдотья
Около 1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец:
Афонасей Евдокимов
Мать:
Авдотья
Смерть
Неизвестно
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