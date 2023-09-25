Соловьев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Панина (Соловьева) Полина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Александра Владимировна
Мать ребёнка: Панина (Соловьева) Полина Николаевна