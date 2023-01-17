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Силай Иванович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

С 1770 по 1775 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Иван Антонов

Мать: Ефросиния Андреевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6 ревизии за 1813 (ЦГА г.Москвы Ф.51 Оп.8 Д.20)
Бракосочетание
Около 1819 ст.

Жена: Мария Гавриловна или Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Иван Силаевич

Мать ребёнка: Мария Гавриловна или Герасимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.

Сын: Игнатий Силаевич

Мать ребёнка: Мария Гавриловна или Герасимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Игнат Силаевич

Мать ребёнка: Мария Гавриловна или Герасимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гавриловна или Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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