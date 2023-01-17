Силай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Отец: Иван Антонов
Мать: Ефросиния Андреевна
Ист.: Ревизские сказки по 6 ревизии за 1813 (ЦГА г.Москвы Ф.51 Оп.8 Д.20)
Бракосочетание
Около 1819 ст.
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Иван Силаевич
Мать ребёнка: Мария Гавриловна или Герасимовна
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.
Сын: Игнатий Силаевич
Мать ребёнка: Мария Гавриловна или Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Игнат Силаевич
Мать ребёнка: Мария Гавриловна или Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно