Адриан Андреев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Андрей Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1854
Дочь: Беляева Надежда (Андриянова)
Мать ребёнка: Марья Киприанова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Адриянова
Мать ребёнка: Марья Киприанова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марамна Андреянова
Мать ребёнка: Марья Киприанова
Смерть
Неизвестно