Адриан Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдриан Андреев

Адриан Андреев

avatar

Место рождения

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Андрей Алексеев

Мать: не указана

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1854

Дочь: Беляева Надежда (Андриянова)

Мать ребёнка: Марья Киприанова

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Адриянова

Мать ребёнка: Марья Киприанова

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марамна Андреянова

Мать ребёнка: Марья Киприанова

Алексеевка, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close