Танана Фëдор Феодосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТанана Фëдор Феодосеевич

Танана Фëдор Феодосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танана Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танана Фëдор Фëдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танана Александра Фëдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танана Леонид Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.