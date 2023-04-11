Гамалей (Маличенко) Екатерина
Место рожденияРосия, д.Канабишка, Тогучинский район
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Маличенко Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гамалей Андрей
Рождение ребёнка
?.04.1927
Дочь: (Гамалей) Ольга
Отец ребёнка: Гамалей Андрей
Рождение ребёнка
07.01.1929
Сын: Гамалей Петр
Отец ребёнка: Гамалей Андрей
Смерть
Неизвестно