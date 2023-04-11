Гамалей (Маличенко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалей (Маличенко) Екатерина

Место рождения

Росия, д.Канабишка, Тогучинский район

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Маличенко Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамалей Андрей

Рождение ребёнка
?.04.1927

Дочь: (Гамалей) Ольга

Отец ребёнка: Гамалей Андрей

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Гамалей Петр

Отец ребёнка: Гамалей Андрей

Смерть
Неизвестно

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