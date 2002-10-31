Чистова (Горбунова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова (Горбунова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.2002

Сын: Чистов Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Чистов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
24.05.2011

Дочь: Чистова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Чистов Андрей Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
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