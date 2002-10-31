Чистова (Горбунова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.2002
Сын: Чистов Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Чистов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
24.05.2011
Дочь: Чистова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Чистов Андрей Викторович
Работа или профессия
Неизвестно