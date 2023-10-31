Маслова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Бульканова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
30.12.1925
Сын: Маслов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Дмитрий
Смерть
Неизвестно