Маслова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Бульканова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Рождение ребёнка
30.12.1925

Сын: Маслов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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