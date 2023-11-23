Черевашенко Александр Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти12.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черевашенко Николай Александрович
Мать ребёнка: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1934
Рождение ребёнка
19.08.1939
Сын: Черевашенко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна
Смерть
12.02.1944