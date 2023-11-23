Черевашенко Александр Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевашенко Александр Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

12.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черевашенко Николай Александрович

Мать ребёнка: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
13.01.1934

Дочь: Патерчук (Черевашенко) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1939

Сын: Черевашенко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна

Смерть
12.02.1944

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