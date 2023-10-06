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Ковтун Павел Николаевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1887

Отец: Ковтун Николай Алексеевич

Мать: Ковтун Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1910

Жена: Ковтун Екатерина Захаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Ковтун Александр Павлович

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Захаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1911

Сын: Ковтун Иван Павлович

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Захаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Ковтун Петр Павлович

Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Захаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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