Ковтун Павел Николаевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1910
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1910
Сын: Ковтун Александр Павлович
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Захаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1911
Сын: Ковтун Иван Павлович
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Захаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1914
Сын: Ковтун Петр Павлович
Мать ребёнка: Ковтун Екатерина Захаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно