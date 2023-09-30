Шкурка Михайло Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурка Михайло Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шкурка Иван Данилович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Шкурка) Катерина

Мать ребёнка: Шкурка Акилина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шкурка Ларион Михайлович

Мать ребёнка: Шкурка Акилина

Ковали, Полтавська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Шкурка) Наталья

Мать ребёнка: Шкурка Акилина

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