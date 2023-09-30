Шкурка Михайло Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Шкурка Иван Данилович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Шкурка) Катерина
Мать ребёнка: Шкурка Акилина
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Шкурка Акилина
Ковали, Полтавська область
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Шкурка) Наталья
Мать ребёнка: Шкурка Акилина