Коноплев Иван Никитич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1912
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941
Сын: Коноплев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Коноплева Валентина Васильевна
Новомосковск
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коноплева Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999