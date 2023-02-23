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Коноплев Иван Никитич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Коноплев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Коноплева Валентина Васильевна

Новомосковск
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коноплева Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Валентина Васильевна

Смерть
1999
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