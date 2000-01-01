(Хамзина) Шамсибанат Хамзина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гафиатулла Валеевич
Мать: Надиша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сами
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сами
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сами
Смерть
Неизвестно