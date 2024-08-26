Горшков Федор Васильевич 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Федор Васильевич

Горшков Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Горшков Василий Иванович

Мать: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1832

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Васса Потаповна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Федоровна

Мать ребёнка: Васса Потаповна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Васса Потаповна

Рождение ребёнка
Около 02.02.1846

Дочь: Белозерова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Васса Потаповна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Васса Потаповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.