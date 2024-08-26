Горшков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Горшков Василий Иванович
Мать: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1832
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Васса Потаповна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Федоровна
Мать ребёнка: Васса Потаповна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Васса Потаповна
Рождение ребёнка
Около 02.02.1846
Дочь: Белозерова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Васса Потаповна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Васса Потаповна
Смерть
Неизвестно