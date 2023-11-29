Еремин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.2002
Дочь: Дроздова (Еремина) Алена Александровна
Мать ребёнка: Еремина (Воронкова) Любовь Витальевна
Рождение ребёнка
07.07.2009
Сын: Еремин Павел Александрович
Мать ребёнка: Еремина (Воронкова) Любовь Витальевна