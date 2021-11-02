Кравченко Елена Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1942
Дата смерти02.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1965
Дочь: Синдарова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.06.1969
Дочь: Ширинова Жанна Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синдарова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Дмитриевич
Смерть
02.11.2021