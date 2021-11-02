Кравченко Елена Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Елена Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1942

Дата смерти

02.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1965

Дочь: Синдарова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.06.1969

Дочь: Ширинова Жанна Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синдарова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Дмитриевич

Смерть
02.11.2021
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