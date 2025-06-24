(Страйкова) Настасья Яковлевна 29.10.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Страйкова) Настасья Яковлевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 29.10.1881 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Страйков Яков Дмитриевич12.11.1859 ст. г.р.
Мать
Страйкова (Кодаева) Евдокия Федоровна1861 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1881 ст.

Отец: Страйков Яков Дмитриевич

Мать: Страйкова (Кодаева) Евдокия Федоровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Крещение
31.10.1881 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Смерть
Неизвестно

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