(Страйкова) Настасья Яковлевна
женский, родилась 29.10.1881 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецСтрайков Яков Дмитриевич12.11.1859 ст. г.р.
МатьСтрайкова (Кодаева) Евдокия Федоровна1861 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1881 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
31.10.1881 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Никольская церковь села Выжелес