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Ротманова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Ротманов Александр Никифорович

Мать: Ротманова - Смирнова Раиса

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