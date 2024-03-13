Голикова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голиков Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Голикова Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Голиков Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Отец ребёнка: Голиков Кирилл
Смерть
Неизвестно