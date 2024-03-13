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Голикова Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Кирилл

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Голикова Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Голиков Кирилл

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Голиков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Голиков Кирилл

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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