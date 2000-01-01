Чучупал Анастасия Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧучупал Анастасия Евстафиева

Чучупал Анастасия Евстафиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Холковский Евстафий Романов

Мать: Холковская Варвара Романова

Рождение ребёнка
С 1885 по 1886

Дочь: Мартыненко Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Чучупал Пётр Семенов

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Чучупал Надежда

Отец ребёнка: Чучупал Пётр Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучупал Иван Петров

Отец ребёнка: Чучупал Пётр Семенов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close