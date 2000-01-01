Чучупал Анастасия Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
С 1885 по 1886
Дочь: Мартыненко Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Чучупал Пётр Семенов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Чучупал Надежда
Отец ребёнка: Чучупал Пётр Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чучупал Иван Петров
Отец ребёнка: Чучупал Пётр Семенов
Смерть
Неизвестно