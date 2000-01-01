Копылов Клементий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Харитон Харитонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1890
Дочь: Копылова Капитолина Клементьевна
Мать ребёнка: не указана
Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Трофим(дурачок) жил у Макара Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Степанида(б.Паня) Клементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Василий Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Леонид Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Лидия Клементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Анна Клементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Макар Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно