Копылов Клементий Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Клементий Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Харитон Харитонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1890

Дочь: Копылова Капитолина Клементьевна

Мать ребёнка: не указана

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Трофим(дурачок) жил у Макара Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Степанида(б.Паня) Клементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Василий Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Леонид Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Лидия Клементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Анна Клементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Макар Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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