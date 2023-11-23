Иван Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Афанасьевич (1659 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Зиновьева Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван (1699-?)1 Василий, священник. Алексей (1712-?)2 Ист... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Василий Иванович (1702 — 1776) Родился в семье дьячка села Зиновьева Пошехонского уезда Ивана Афанасьевича. С 1735 года служил священником в том же селе. Умер, будучи заштатным, 21 августа 1776 года. ... Показать все
Рождение ребёнка
1712

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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