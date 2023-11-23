Иван Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Афанасьевич (1659 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Зиновьева Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван (1699-?)1 Василий, священник. Алексей (1712-?)2 Ист... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Василий Иванович (1702 — 1776) Родился в семье дьячка села Зиновьева Пошехонского уезда Ивана Афанасьевича. С 1735 года служил священником в том же селе. Умер, будучи заштатным, 21 августа 1776 года. ... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно