Анненская (Кармолина) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
женский, родилась Около 1814
умерла 25.10.1889
Супруги
Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ22.07.1815 г.р.
Дети
(Анненская) АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА1842 г.р.
Анненский НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ28.03.1843 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Анненская) АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА
Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
28.03.1843
Сын: Анненский НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Анненкова) ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНА
Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
20.08.1855
Сын: Анненский ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
25.10.1889