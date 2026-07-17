Анненская (Кармолина) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анненская (Кармолина) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1814

умерла 25.10.1889

Супруги
Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ22.07.1815 г.р.
Дети
(Анненская) АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА1842 г.р.
Анненский НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ28.03.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840

Муж: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Анненская) АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА

Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
28.03.1843

Сын: Анненский НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Анненкова) ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНА

Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Анненский ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Анненский ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
25.10.1889

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