Кушев Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения22.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 1945
Участник Великой Отечественной войны
Рождение ребёнка
04.06.1952
Сын: Кушев Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Кушева Лидия Ивановна
Федорова Гора, Верховская волость, Вельский уезд
Федорова Гора = Чащиха
Место жительства
С 1955
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
Неизвестно