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Кушев Афанасий Петрович

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Место рождения

Новая Деревня, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Деревня, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
С 1941 по 1945
Участник Великой Отечественной войны
Рождение ребёнка
04.06.1952

Сын: Кушев Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Кушева Лидия Ивановна

Федорова Гора, Верховская волость, Вельский уезд
Федорова Гора = Чащиха
Место жительства
С 1955
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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