Владимиров Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911 ст.
Крещение
26.08.1911 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 71об-72, восприемники д. Скородново кр.сын Иоанна Владимирова Дмитрий Иоаннов, д.Друговицево кр.вдова Александра Владимирова
Смерть
Неизвестно