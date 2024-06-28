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Владимиров Сергей Иванович

Место рождения

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.08.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911 ст.

Отец: Владимиров Иоанн Владимирович

Мать: Владимирова Мария Алексеева

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Крещение
26.08.1911 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 71об-72, восприемники д. Скородново кр.сын Иоанна Владимирова Дмитрий Иоаннов, д.Друговицево кр.вдова Александра Владимирова
Смерть
Неизвестно

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