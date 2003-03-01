Силинская (Янченко) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силинская (Янченко) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янченко Сергей Викторович

Мать: Янченко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
01.03.2003

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Силинский Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силинский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Силинский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настя

Отец ребёнка: Силинский Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силинский Андрей Михайлович

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