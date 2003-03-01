Силинская (Янченко) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2003
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Силинский Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Силинский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настя
Отец ребёнка: Силинский Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно