Шоноева (Модоева) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.02.1959
Дата смерти26.01.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959
Отец: Модоев Владимир
Мать: Модоева Дарья Мантатовна
Рождение ребёнка
30.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шоноев Николай Албынович
Олой, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
26.01.2020
Кокорина, Баяндаевский муниципальный район, Иркутская область