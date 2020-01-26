Шоноева (Модоева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоноева (Модоева) Наталья Владимировна

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Место рождения

Баянгазуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.02.1959

Дата смерти

26.01.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959

Отец: Модоев Владимир

Мать: Модоева Дарья Мантатовна

Баянгазуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шоноев Николай Албынович

Олой, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
26.01.2020
Кокорина, Баяндаевский муниципальный район, Иркутская область
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