Ананьева (Демидова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Иван Фёдорович
Мать: Демидова Елена
Рождение ребёнка
25.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананьев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Ананьев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьев Яков
Смерть
Неизвестно