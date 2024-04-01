Ананьева (Демидова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Демидова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Иван Фёдорович

Мать: Демидова Елена

Рождение ребёнка
25.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьев Яков

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Ананьев Яков

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Яков

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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