Соломахина (Соломахина) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти26.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2002