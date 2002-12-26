Соломахина (Соломахина) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Соломахина) Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

26.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2002
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