Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна 30.05.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна

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Место рождения

Красная Горка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.05.1935

Дата смерти

09.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошков Геннадий Гаврилович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.06.2022
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место захоронения: Июльское кладбище

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