Трошкова (Попова) Клавдия Самсоновна
Место рождения
Дата рождения30.05.1935
Дата смерти09.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
04.01.1960
Рождение ребёнка
06.09.1961
Рождение ребёнка
10.01.1963
Рождение ребёнка
03.05.1964
Рождение ребёнка
30.11.1965
Рождение ребёнка
23.03.1968
Рождение ребёнка
14.01.1970
Смерть
09.06.2022
Место захоронения: Июльское кладбище