Ивах (Шеломенцева) Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивах Николай Емельянович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно