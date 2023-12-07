Ивах (Шеломенцева) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвах (Шеломенцева) Елизавета Константиновна

Ивах (Шеломенцева) Елизавета Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивах Николай Емельянович

Рождение ребёнка
16.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивах Николай Емельянович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.