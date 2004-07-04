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Иголкин Антон Александрович
Иголкин Антон Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1994
Пол
Мужской
Отец
Иголкин Александр
1970 г.р.
Мать
Межина Ирина Ивановна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1994
Отец:
Иголкин Александр
Мать:
Межина Ирина Ивановна
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