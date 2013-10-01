Деревянка (Ковригина) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1949
Дата смерти01.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949
Рождение ребёнка
08.10.1980
Дочь: Антонова Лиана Савериновна
Отец ребёнка: Деревянка Саверин Григорьевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1983
Дочь: Павлова Олеся савериновна
Отец ребёнка: Деревянка Саверин Григорьевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
01.10.2013
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область