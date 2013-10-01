Деревянка (Ковригина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревянка (Ковригина) Валентина Александровна

Деревянка (Ковригина) Валентина Александровна

avatar

Место рождения

Лежаково, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.11.1949

Дата смерти

01.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949

Отец: Ковригин Александр Николаевич

Мать: Ковригина Степанида Ефимовна

Лежаково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1980

Дочь: Антонова Лиана Савериновна

Отец ребёнка: Деревянка Саверин Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1983

Дочь: Павлова Олеся савериновна

Отец ребёнка: Деревянка Саверин Григорьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
01.10.2013
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close