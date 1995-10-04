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Дождиков Виктор Александрович
Дождиков Виктор Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1995
Пол
Мужской
Отец
Дождиков Александр Иосифович
1962 г.р.
Мать
Дождикова (Свикша) Надежда Владиславовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1995
Отец:
Дождиков Александр Иосифович
Мать:
Дождикова Надежда Владиславовна
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