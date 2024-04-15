Томилова Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Маланья Архиповна
Отец ребёнка: Томилов Архип Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Томилов Архип Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Катерина Архиповна
Отец ребёнка: Томилов Архип Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно