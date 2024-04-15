Томилова Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Маланья Архиповна

Отец ребёнка: Томилов Архип Михайлович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Томилов Семен Архипович

Отец ребёнка: Томилов Архип Михайлович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Катерина Архиповна

Отец ребёнка: Томилов Архип Михайлович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Архип Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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