Афанасьева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1886

Дочь: (Афанасьева) Ксения Петрова

Отец ребёнка: Афанасьев Петр Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
05.05.1888

Дочь: (Афанасьева) Александра Петрова

Отец ребёнка: Афанасьев Петр Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д40
Смерть
Неизвестно

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