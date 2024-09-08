Афанасьева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1886
Дочь: (Афанасьева) Ксения Петрова
Отец ребёнка: Афанасьев Петр Никаноров
ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
05.05.1888
Дочь: (Афанасьева) Александра Петрова
Отец ребёнка: Афанасьев Петр Никаноров
ГАРО ф627 о278 д40
Смерть
Неизвестно