Курбинов Демид Николич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Курбинов Демид Николич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбинов Никола

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбинова Иванна Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбинов Михаил Демидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбинов Валерий Демидович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна

Мать ребёнка: Курбинова Акулина

Прилепы
Смерть
Неизвестно

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