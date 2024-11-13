Курбинов Демид Николич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбинов Никола
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбинова Иванна Демидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбинов Михаил Демидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбинов Валерий Демидович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна
Мать ребёнка: Курбинова Акулина
Прилепы
Смерть
Неизвестно