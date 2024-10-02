Тимофеев Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюмулен (Тимофеева) Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Тимофеева Людмила Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
04.07.1967

Дочь: Цыганова (Тимофеева) Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Тимофеева Людмила Константиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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