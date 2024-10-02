Тимофеев Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюмулен (Тимофеева) Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Тимофеева Людмила Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1967
Дочь: Цыганова (Тимофеева) Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Тимофеева Людмила Константиновна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно