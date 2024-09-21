Груднов Евдоким Иванович
Место рожденияНовотоцкая
Дата рождения1849
Дата смерти01.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Груднов Иван Кузьмич
Мать: Наталья Петровна
Новотоцкая
Бракосочетание
1867 ст.
Рождение ребёнка
10.04.1873 ст.
Сын: Груднов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Острикова Ульяна Марковна
Новотоцкая, Марковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
01.06.1906 ст.