Груднов Евдоким Иванович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Груднов Евдоким Иванович

Место рождения

Новотоцкая

Дата рождения

1849

Дата смерти

01.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Груднов Иван Кузьмич

Мать: Наталья Петровна

Новотоцкая
Бракосочетание
1867 ст.

Жена: Острикова Ульяна Марковна

Рождение ребёнка
10.04.1873 ст.

Сын: Груднов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Острикова Ульяна Марковна

Новотоцкая, Марковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
01.06.1906 ст.

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