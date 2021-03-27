Капкалёва Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1937
Дата смерти27.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1961
Дочь: Чепик Алла Александровна
Отец ребёнка: Капкалёв Александр Николаевич
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.01.1964
Дочь: Хрисанфова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Капкалёв Александр Николаевич
Крылово, Правдинский, Калининградская область
Смерть
27.03.2021