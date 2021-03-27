Капкалёва Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капкалёва Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1937

Дата смерти

27.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1961

Дочь: Чепик Алла Александровна

Отец ребёнка: Капкалёв Александр Николаевич

Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.01.1964

Дочь: Хрисанфова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Капкалёв Александр Николаевич

Крылово, Правдинский, Калининградская область
Смерть
27.03.2021
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