Коржинский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коржинская Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржинский Анатолий
Мать ребёнка: Коржинская Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Коржинская Нина
Смерть
Неизвестно